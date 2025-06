Molestata da un gruppo di ragazzini sull' autobus

Cresce l’allarme sicurezza a Parma, dove episodi di molestia sui mezzi pubblici stanno destando grande preoccupazione tra cittadini e studenti. Alfonso Fedi, referente di Forza Italia Giovani, ha condiviso una segnalazione allarmante: una studentessa è stata molestata da un gruppo di ragazzini sull’autobus. Questo grave episodio mette in luce la necessità di interventi immediati per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

