Modena sorpreso nella notte a rubare gasolio da un camion | arrestato un 38enne bulgaro

Nella quiete della notte, Modena si sveglia con una sorpresa: un tentato furto di gasolio da un camion, sventato dalla pronta azione della Polizia di Stato. A finire in manette è stato un 38enne bulgaro, noto alle forze dell’ordine, sorpreso alle prime luci dell’alba mentre cercava di mettere a segno il colpo. Un episodio che dimostra come la vigilanza delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare la sicurezza urbana.

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino bulgaro di 38 anni, già noto alle Forze dell'ordine, per il reato di tentato furto aggravato. L'intervento è avvenuto intorno alle 3.40 di questa mattina, quando una pattuglia della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del.

In questa notizia si parla di: arrestato - modena - bulgaro - sorpreso

