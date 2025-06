Modena giovane trovato morto in un canale | nessuna pista esclusa

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, i vigili del fuoco e la scientifica per i rilievi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, giovane trovato morto in un canale: nessuna pista esclusa

In questa notizia si parla di: modena - giovane - trovato - morto

Giovane morto in canale a Modena, nessuna pista esclusa - Tragedia a Modena: un giovane uomo è stato trovato senza vita in un canale nel quartiere Torrazzi. Il ritrovamento, avvenuto ieri sera grazie all'osservazione di un passante, ha scosso la comunità locale.

ULTIM’ORA Giallo a Modena: giovane trovato morto in un canale Vai su Facebook

Giovane trovato morto in canale a Modena, nessuna pista esclusa; Giallo a Modena: giovane trovato morto in un canale, nessuna pista è esclusa; Giovane morto in canale a Modena, nessuna pista esclusa.

Giallo a Modena: giovane trovato morto in un canale, nessuna pista è esclusa - Un corpo senza vita rinvenuto venerdì sera in un canale a Modena: si tratterebbe di un giovane uomo la cui identità è ancora sconosciuta ... Secondo fanpage.it

Modena, giovane trovato morto in un canale: nessuna pista esclusa - Il cadavere di un giovane uomo è stato ritrovato venerdì sera in un canale a Modena, nel quartiere Torrazzi. Da msn.com