Modena cadavere di un giovane trovato in un canale

Un mistero avvolge Modena, dove il cadavere di un giovane uomo è stato rinvenuto in un canale a Torrazzi. La scoperta ha sconvolto la comunità e ha dato il via alle indagini delle autorità locali. La squadra mobile modenese sta lavorando senza sosta per svelare la verità dietro questa tragica perdita. La comunità attende con trepidazione aggiornamenti sui progressi delle indagini, sperando di portare alla luce tutta la verità.

Il corpo senza vita di un giovane uomo, non ancora identificato, è stato trovato riverso in un canale a Modena, in zona Torrazzi. La segnalazione è arrivata da un passante che aveva notato il corpo e ha allertato il 112. Sul posto, insieme con la polizia di Modena, anche i vigili del fuoco che sono intervenuti con l’autoscala. Sono in corso le indagini della Squadra mobile modenese per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La squadra dei vigili del fuoco di Modena ha partecipato al recupero della salma, rinvenuta nel canale adiacente alla strada Cavo Argine. Sul posto polizia e scientifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Modena, cadavere di un giovane trovato in un canale

