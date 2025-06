Mister Movie Una Scena Censurata di 28 Anni Dopo ha fatto infuriare il Regista! Scopri Perché

Una scena iconica di "28 Anni Dopo" è stata censurata su YouTube, scatenando l’ira del regista Danny Boyle. Dopo oltre 28 anni, il film torna sotto i riflettori, svelando le complessità dietro quella sequenza epica. MisterMovie.it rivela i retroscena di questa scelta controversa e perché, forse, il modo migliore per apprezzarla resta ancora il grande schermo. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questa esperienza cinematografica unica.

Come riportato da MisterMovie.it. Danny Boyle svela le difficoltà dietro una scena epica di '28 Anni Dopo' censurata su YouTube. Un motivo in più per vederlo al cinema?. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Una Scena Censurata di 28 Anni Dopo ha fatto infuriare il Regista! Scopri Perché

In questa notizia si parla di: scena - censurata - anni - mister

IL CAST DI ORGOGLIO E PREGIUDIZIO SI ERA SVEGLIATO ALLE 3 DI NOTTE SOLO PER VEDERE LA SCENA ALL’ALBA TRA ELIZABETH E DARCY A vent’anni dall’uscita dell’acclamata pellicola Orgoglio e Pregiudizio del 2005, Rosamund Pike e Keira Vai su Facebook

La vignetta satirica su Trump tagliata dal documentario su Art Spiegelman; Le 50 peggiori censure degli anime in Italia; Sesso, parrucche e carrozze: arriva su Netflix la terza stagione di Bridgerton.