Mister Movie Tom & Jerry sbarcano in Cina con Forbidden Compass la nuova avventura Data d’uscita e dettagli

Preparati a un viaggio emozionante con Tom e Jerry! Il celebre duo torna in Cina con l'avventura animata "Forbidden Compass", in uscita ad Agosto. Unisciti a loro in questa nuova, entusiasmante storia ricca di sorprese e divertimento. Non perdere l’occasione di vivere questa imperdibile avventura: ecco tutto quello che devi sapere!

