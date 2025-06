Mister Movie Social World Film Festival 2025 | Vico Equense brilla tra star e cinema sociale

Sulla splendida cornice di Vico Equense, dal 22 al 29 giugno 2025, il Mister Movie Social World Film Festival 2025 illumina la scena cinematografica con star internazionali e un forte impegno sociale. La kermesse, giunta alla sua 15ª edizione, celebra il potere del cinema come strumento di cambiamento, offrendo un ricco programma di film provenienti da tutto il mondo e ingresso gratuito. Un appuntamento imperdibile che unisce star e cause sociali sotto il sole della costiera sorrentina.

Come riportato da MisterMovie.it. Dal 22 al 29 giugno 2025, la costiera sorrentina ospita la 15ª edizione del festival dedicato al cinema impegnato, con ospiti internazionali, film da tutto il mondo e ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

