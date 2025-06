Mister Movie La Buona Stella | Francesco Arca e Miriam Dalmazio nella nuova fiction Rai!

Preparati a immergerti in un emozionante viaggio tra Roma e Calabria con la nuova fiction Rai 'La Buona Stella'. Con protagonisti Francesco Arca e Miriam Dalmazio, questa serie promette di conquistare il pubblico con una trama avvincente di redenzione e speranza, ambientata in scenari suggestivi. Resta con noi per scoprire tutte le anticipazioni e i dettagli sulla serie che sta già facendo parlare di sé.

Come riportato da MisterMovie.it. Scopri trama, ambientazioni e anticipazioni sulla serie Rai 'La Buona Stella', con Francesco Arca e Miriam Dalmazio protagonisti. Un viaggio tra Roma e Calabria alla ricerca di redenzione. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie La Buona Stella: Francesco Arca e Miriam Dalmazio nella nuova fiction Rai!

In questa notizia si parla di: buona - stella - francesco - arca

Fiumicino diventa con un set con la serie “La Buona Stella” - Fiumicino si trasforma in un suggestivo set cinematografico con le riprese della serie “La Buona Stella”, prodotta da Paypermoon Italia.

Ciak tra la #Calabria e Roma per la fiction Rai “La Buona Stella” con Francesco Arca e Miriam Dalmazio https://calabriadirettanews.com/2025/06/20/ciak-tra-la-calabria-e-roma-per-la-fiction-rai-la-buona-stella-con-francesco-arca-e-miriam-dalmazio/… via @C Vai su X

In questi giorni, la Cappella dell’Arca, all’interno della Basilica del Santo a Padova, si riempie di volti, preghiere e silenzi. Fedeli da ogni parte del mondo giungono qui per sostare davanti alla tomba di Sant’Antonio, affidando a lui le proprie speranze, i ringrazi Vai su Facebook

“La Buona Stella”, al via le riprese della fiction con Miriam Dalmazio; Ciak tra Crotone e Roma per la fiction Rai 'La Buona Stella'; Fiumicino diventa un set con la serie La Buona Stella.

La Buona Stella della Rai brilla su Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Scicchitano - Trama e cast della serie Rai La Buona Stella, con protagonisti Miriam Dalmazio, Francesco Arca, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi ... Segnala davidemaggio.it

La buona stella è la nuova fiction Rai con Miriam Dalmazio e Francesco Arca - Francesco Arca e Miriam Dalmazio son due dei protagonisti de La buona stella, la nuova fiction Rai ambientata tra Roma e Calabria ... Si legge su ultimenotizieflash.com