Mister Movie Jon Bernthal come Punisher Nel Prossimo Film di Spider-Man MCU

Il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher nel prossimo film di Spider-Man del MCU, "Spider-Man: Brand New Day", ha già acceso l'entusiasmo dei fan. Dopo aver dato vita a un Frank Castle memorabile, Bernthal si prepara a portare la sua intensità anche in questa nuova avventura, aprendo scenari sorprendenti per l'universo dell'Uomo Ragno. Scopriamo insieme le implicazioni di questo coinvolgente crossover e cosa aspettarci da questa attesissima collaborazione.

L'interprete del brutale Frank Castle, Jon Bernthal, è stato confermato nel cast del prossimo film dedicato all'Uomo Ragno di Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day.

