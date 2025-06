Mister Movie Imagine Dragons infiammano Padova | il gesto di Dan Reynolds che ha commosso tutti

L’energia di Mister Movie e Imagine Dragons ha infiammato il palco di Padova, lasciando il pubblico senza fiato. Ma è il gesto di Dan Reynolds, che soccorre un cameraman caduto durante l’euforia delle riprese, a toccare il cuore di tutti. Un esempio di vero spirito di solidarietà che rende questa serata indimenticabile e dimostra che, oltre la musica, ci sono valori profondi da celebrare.

Come riportato da MisterMovie.it. Il cameraman cade durante l'euforia delle riprese e Dan Reynolds lo soccorre senza smettere di cantare. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Imagine Dragons infiammano Padova: il gesto di Dan Reynolds che ha commosso tutti

In questa notizia si parla di: reynolds - mister - movie - imagine

Mister Movie James bobin regista per Dragon’s Lair: Ryan Reynolds riporta in vita il classico arcade su Netflix! - Se sei un appassionato di cinema e videogiochi, preparati a vivere un’avventura epica! Ryan Reynolds riporta in vita il mitico Dragon’s Lair, il classico arcade degli anni '80, grazie al nuovo film su Netflix diretto da James Bobin.

Imagine Dragons: intervista alla band di Believer; Imagine Dragons infiammano Padova: il gesto di Dan Reynolds che ha commosso tutti.

Imagine Dragons, Dan Reynolds risponde alle critiche - Dan Reynolds, front man della band Imagine Dragons, ha risposto alle molte critiche fatte alla band con un lungo post Dan Reynolds non ci sta più. Lo riporta ilgiornale.it

Imagine Dragons a Roma, il cantante Dan Reynolds si commuove sul palco. E il Circo Massimo canta per lui VIDEO - Gli Imagine Dragons conquistano Roma e Dan Reynolds regala ai fan accorsi da tutta Italia una delle performance più belle ed emozionanti di sempre. leggo.it scrive