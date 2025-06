MISSIONE IN CANADA PER GOFFREDO PALMERINI NEL MESE DEL PATRIMONIO ITALIANO

Goffredo Palmerini si prepara a intraprendere un'importante missione in Canada, nel cuore del Mese del Patrimonio Italiano. Invitato dalla Federazione Abruzzese di Ottawa, lo scrittore e giornalista sarà protagonista di eventi culturali che celebrano le radici italiane nel mondo. dall’Abruzzo anche il sindaco di Pretoro. Un’occasione unica per rafforzare i legami tra Italia e la comunità italiana in Canada, promuovendo il patrimonio e la cultura abruzzese.

Lo scrittore negli eventi della Federazione Abruzzese di Ottawa, dall’Abruzzo anche il sindaco di Pretoro  Ottawa  L’AQUILA – Pronto a partire per Ottawa il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, dove parteciperĂ dal 25 giugno alle iniziative culturali del Mese del Patrimonio Italiano in Canada ( June Italian Heritage Month ), programmate nella capitale canadese. Su invito della Federazione delle Associazioni Abruzzesi di Ottawa, diversi eventi culturali lo vedranno personalmente coinvolto, promossi dall’ Italian Canadian Community Centre presieduto da Angelo Filoso, come pure incontri con la comunitĂ italiana e con la stampa (CHIN Radio Ottawa, Radio Globo Italia, Tele 30 e il settimanale L’Ora di Ottawa di cui è collaboratore). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - MISSIONE IN CANADA PER GOFFREDO PALMERINI, NEL MESE DEL PATRIMONIO ITALIANO

