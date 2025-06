Missione in Canada per Goffedro Pamerini nel mese del Patrimonio Italiano

Goffredo Palmerini si prepara a volare a Ottawa, portando con sé il cuore e la cultura dell’Abruzzo. Nell’ambito del Mese del Patrimonio Italiano, il giornalista e scrittore sarà protagonista di eventi che celebrano le radici italiane nel mondo, in un’occasione speciale di incontro e condivisione tra comunità. Un viaggio tra tradizione e innovazione, che rafforza il legame tra Italia e Canada, e che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

Lo scrittore negli eventi della Federazione Abruzzese di Ottawa, dall’Abruzzo anche il sindaco di Pretoro L’AQUILA – Pronto a partire per Ottawa il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, dove parteciperà dal 25 giugno alle iniziative culturali del Mese del Patrimonio Italiano in Canada ( June Italian Heritage Month ), programmate nella capitale canadese. Su invito della Federazione delle Associazioni Abruzzesi di Ottawa, diversi eventi culturali lo vedranno personalmente coinvolto, promossi dall’ Italian Canadian Community Centre presieduto da Angelo Filoso, come pure incontri con la comunità italiana e con la stampa (CHIN Radio Ottawa, Radio Globo Italia, Tele 30 e il settimanale L’Ora di Ottawa di cui è collaboratore). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Missione in Canada per Goffedro Pamerini, nel mese del Patrimonio Italiano

Giugno è il Mese del Patrimonio Italiano, un momento per onorare e celebrare il contributo che gli Italocanadesi hanno apportato alla costruzione di un Paese forte e dinamico. Ci sono più di 1,5 milioni di persone di origine italiana in Canada, una delle più gra

