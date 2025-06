Miss Toscana selezione ad Agliana | vince Sara Covitto

In un’atmosfera di emozione e applausi, Agliana ha incoronato la sua nuova regina di bellezza: Sara Covitto, 19 anni di Monte Argentario, trionfa conquistando la fascia di Miss Toscana 2025. Con il suo sorriso radioso e una presenza carismatica, Sara ha saputo superare tutte le aspettative, aprendo così un nuovo capitolo nella sua vita. A consegnarle la corona, sono stati momenti indimenticabili che suggellano il suo meritato successo.

Agliana (Pistoia) 21 giugno 2025 – Dopo una serie di piazzamenti ha finalmente ottenuto la fascia di prima classificata. Sara Covitto, 19 anni di Monte Argentario (Grosseto) è la nuova Miss Agliana 2025. Si è aggiudicata la selezione di Miss Toscana di venerdì nella serata andata in scena nel centro pistoiese. Sara è alta 1,73, capelli biondi, occhi verdi, è del segno della Vergine e di lavoro fa la receptionist in un albergo. A consegnarle la fascia il sindaco di Agliana Luca Benesperi. Sara è stata premiata anche dalla gioielleria Pelatti di Quarrata in rappresentanza di Miluna. 🔗 Leggi su Lanazione.it