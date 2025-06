Mio figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez? Mi dispiace… Francesco Moser amara confessione

Francesco Moser, leggenda del ciclismo, si trova a riflettere con una certa amarezza sulle decisioni di Ignazio, suo figlio, e Cecilia Rodriguez. L’ex campione, simbolo di disciplina e tradizione, si confronta con un percorso che sembra divergere dall’eredità familiare, lasciando intravedere un mondo di scelte complesse e sorprendenti. La storia di famiglia, tra passato e presente, ci invita a scoprire come le passioni e le divergenze plasmino il futuro.

Non ha mai nascosto le sue perplessitĂ , e anche oggi, a distanza di anni, Francesco Moser continua a guardare con un certo distacco le scelte fatte dal figlio Ignazio. L’ex campione di ciclismo, simbolo di rigore, fatica e tradizione contadina, si è piĂą volte trovato a fare i conti con la traiettoria di vita di quel figlio che sembrava destinato a raccoglierne l’ereditĂ , almeno nel lavoro nei campi. Una strada, quella del Maso e della viticoltura di famiglia, che Ignazio aveva inizialmente abbracciato, prima di deviare bruscamente verso il mondo dello spettacolo. La svolta avvenne quando, nel 2017, Ignazio entrò nella casa del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dovremmo insegnare ai ragazzi il senso del sacrificio. Il ciclismo è fatica, ma questa sembra una parola poco apprezzata. Quando ho cominciato ad andare in bici sapevo che alla fatica non c’era alternativa. Francesco Moser Vai su Facebook

