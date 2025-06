Minturno riceve la bandiera blu | mare pulito e servizi di qualità

Minturno si distingue ancora una volta come meta ideale per vacanze all’insegna del relax e della qualità, grazie alla recente conferma della Bandiera Blu per il mare pulito e i servizi eccellenti. Durante l’incontro del 17 giugno nella Sala Consiliare, l’Amministrazione comunale ha consegnato agli operatori balneari il vessillo e i pannelli informativi, simboli di un impegno costante per garantire un’esperienza indimenticabile ai visitatori. Questo riconoscimento conferma la volontà di Minturno di essere una destinazione di eccellenza, pronta ad accogliere turisti da tutto il mondo.

Minturno, 21 giugno 2025- Minturno si prepara ad accogliere turisti e bagnanti con mare pulito e servizi di qualità. All’incontro, tenutosi martedì pomeriggio 17 giugno presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione comunale ha consegnato agli operatori balneari il materiale della quinta Bandiera Blu consecutiva: il vessillo da esporre e i pannelli informativi contenenti gli adempimenti obbligatori. Il prestigioso riconoscimento, confermato anche per il 2025, testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantire gli elevati standard richiesti dal programma della FEE che ogni anno premia le migliori città costiere, tra cui: q ualità delle acque di balneazione, raccolta differenziata, iniziative ambientali e servizi offerti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

