Minori mostrano armi in centro Denunciati grazie ai video

minori mostrano armi in centro denunciati grazie ai video. Un inquietante episodio che mette in luce i rischi del condividere immagini pericolose sui social. I ragazzi, immortalati e online con una pistola tra le mani, sono stati individuati dagli investigatori e ora dovranno fare i conti con le conseguenze delle loro azioni. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sulla responsabilitĂ digitale e sulla tutela dei minori.

Un video li ritraeva armi in mano, in pieno centro e in altre zone riconoscibili della cittĂ . La pistola che maneggiavano, apparentemente vera, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, finendo per costare guai seri a due minorenni. Ieri mattina gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei loro confronti. I ragazzi, immortalati e online con una pistola tra le mani, sono ora al centro di un’ indagine per verificare la natura degli oggetti ripresi. A fare arrivare ai ragazzini è stato un cittadino, che ha riferito di aver visto tre giovani, nel parcheggio del Supermercato "Italmark" di via Marchetti, in centro cittĂ , intenti a fotografarsi con un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minori mostrano armi in centro. Denunciati grazie ai video

