Ministri Esteri Ue e Teheran discutono soluzioni per nucleare Iran

In un mondo sempre più teso, i ministri degli Esteri dell'UE e Teheran si confrontano a Ginevra per cercare soluzioni al dossier nucleare iraniano. Mentre le tensioni crescono e gli attacchi si intensificano, la diplomazia si affaccia come l'ultima speranza di dialogo e pace. Riusciranno le negoziazioni a trovare un equilibrio tra sicurezza e cooperazione? Il futuro del Medio Oriente dipende da questo delicato equilibrio.

Ginevra, 20 giu. (askanews) - Le armi non tacciono e la voce della diplomazia è ancora debole. Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi aerei israeliani contro l'Iran che hanno colpito depositi, siti di lancio di missili e il sito nucleare di Isfahan. L'Idf ha fatto sapere di avere distrutto oltre il 50% dei lanciatori di missili in Iran. Negli attacchi sarebbero stati uccisi Saeed Izadi e Behanam Shahriari, rispettivamente capo della divisione palestinese e comandante dell'unità di trasferimento di armi della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica che finanziavano e fornivano armamenti ad Hamas.

