Minaccia il parroco durante la messa per i soldi per la droga | Dammi 500 euro

Un uomo di 54 anni, cittadino italiano, ora è finito in carcere con l'accusa di minacce e tentata estorsione ai danni del parroco. La sua ossessione per i soldi destinati alla droga lo aveva portato a un comportamento sempre più violento e paranoico, anche dopo l'arresto. Questa vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra dipendenza e criminalità, e l'importanza di intervenire tempestivamente.

Aveva preso di mira il parroco tanto da diventare un vero e proprio incubo, anche dopo che era stato arrestato: era evaso proprio per tornare a minacciare il prete. Continuava a chiedere soldi per potersi comprare la droga. Un uomo di 54 anni, cittadino italiano, ora è finito in carcere con.

