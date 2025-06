Milly Carlucci la sorella Anna da oltre 10 anni lavora in Tv | ecco chi è

Dietro il brillante successo di uno dei programmi più longevi della televisione italiana c’è una figura fondamentale ma poco nota: Anna Carlucci, la sorella di Milly. Da oltre dieci anni, questa professionista lavora dietro le quinte, aggiornando, creando e mediando con maestria. Un ruolo invisibile che, sebbene poco conosciuto, è alla base di ogni grande risultato televisivo. Scopriamo insieme chi è davvero questa regista silenziosa del successo di Rai 1.

