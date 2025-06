Milly Carlucci chi è la sorella meno famosa che lavora dietro le quinte di Ballando con le stelle

Dietro il brillante palco di Ballando con le Stelle, c’è una figura silenziosa ma fondamentale: Anna Carlucci, la sorella minore di Milly. Meno nota al grande pubblico, ma indispensabile nella strategia digitale del programma, Anna si occupa di alimentare l’entusiasmo sui social, coordinando contenuti e interazioni. La sua dedizione ha contribuito a rendere il successo dello show ancora più coinvolgente e interattivo. Scopriamo insieme il suo ruolo sorprendente nel backstage dello spettacolo.

Non tutti sanno che dietro il successo digitale di Ballando con le Stelle si cela anche il lavoro discreto ma fondamentale di Anna Carlucci, sorella minore di Milly. Da oltre un decennio, infatti, è lei a curare l'intera strategia social del programma: pubblica i video, carica le foto, stimola l'interazione con il pubblico e in certi casi apre perfino i profili Instagram per i concorrenti meno avvezzi alla tecnologia. Come raccontato a FQ Magazine in un'intervista con Andrea Canino, Anna ha creato da zero l'identità social di una delle concorrenti più amate: Milena Vukotic. "Aveva 80 anni, nessun profilo social.