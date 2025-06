Mille Miglia Mercedes prende fuoco a Orvieto; interviene la Polstrada

Durante il controllo, una Mercedes proveniente dalla California ha improvvisamente preso fuoco, creando scompiglio tra i presenti. Intervenuta prontamente la Polstrada, l’episodio ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza di questa storica corsa automobilistica. La Mille Miglia, tra passione e adrenalina, continua a rappresentare un simbolo immortale del panorama motoristico italiano, dimostrando che l’emozione si mescola a imprevisti che testano il coraggio di tutti.

Orvieto (Terni), 21 giugno 2025 – Ha preso fuoco mentre era nella piazza antistante al duomo di Orvieto una Mercedes proveniente dalla California impegnata nella 25esima edizione della Mille Miglia. Con 420 auto che in 5 giornate percorreranno 1.900 chilometri attraversando i luoghi piĂą iconici d'Italia. Anche Orvieto con il suo duomo ha fatto da cornice ad una delle tappe, ospitando i veicoli per il previsto controllo orario. Durante il quale la Mercedes ha però preso fuoco. In base alla ricostruzione fornita dalla polizia, il conducente, accortosi subito del problema e capito il pericolo che le fiamme avrebbero potuto raggiungere velocemente le altre auto, ma vista anche la numerosa presenza di appassionati e turisti, ha chiesto aiuto agli agenti della stradale di Orvieto hanno fatto allontanare il maggior numero di persone e estinguendo le fiamme che si stavano sprigionando dal vano motore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille Miglia, Mercedes prende fuoco a Orvieto; interviene la Polstrada

La mattinata è iniziata molto presto per gli equipaggi, con il primo controllo orario alle 5:30 in quel di Roma. Da qui a Orte e Baschi, tra prove di media e prove cronometrate; controllo orario al Duomo di Orvieto — dove una vettura ha preso f

