Milinkovic Savic dà il via | inizia così il domino dei portieri

Il calcio è un gioco di strategia e sorprese, dove ogni mossa può cambiare le sorti di una stagione. Con Milinkovic Savic che dà il via al domino dei portieri, il mercato si infiamma: una decisione può svuotare le porte e riscrivere le gerarchie. Tra rumor e conferme, si apre un nuovo capitolo fatto di scelte audaci e rischi calcolati. E ora, tutto può succedere.

Basta una mossa per far crollare tutto. Le porte si svuotano, le gerarchie saltano. Ogni nome è un indizio, ogni firma un rischio calcolato. Tra chi parte e chi resta, si apre una nuova stagione di scelte (LaPresse) – serieanews.com Vanja Milinkovic-Savic è ormai ad un passo dal Napoli. La notizia sta rimbalzando in questi giorni come affare in chiusura, ma in realtà la cosa girava da tempo. Sono almeno tre mesi che il club azzurro ha in pugno il portiere del Torino e si muove su questa strada in maniera lenta ma costante. Ora c’è lo strappo definitivo, e Milinkovic-Savic sta per diventare ufficialmente il nuovo portiere del Napoli. 🔗 Leggi su Serieanews.com