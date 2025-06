Milano capitale dell’export | torna Go International la fiera dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese

Milano si prepara a riconquistare il ruolo di capitale dell’export con Go International, la fiera dedicata ai servizi per l’internazionalizzazione delle imprese. Dal 17 al 18 settembre 2025, presso Allianz MiCo, le PMI italiane avranno l’opportunità di incontrare operatori esteri da Africa e America Latina, stringere partnership e rafforzare il Made in Italy nel mondo. Un evento imperdibile per chi sogna di espandersi oltre i confini nazionali.

Dal 17 al 18 settembre 2025 all'Allianz MiCo, imprese italiane a confronto con operatori esteri da Africa e America Latina. Incontri B2B, workshop e focus Paese per rafforzare il Made in Italy nel mondo. L'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane torna al centro dell'agenda con Go International, la manifestazione fieristica dedicata ai servizi per l'export in programma a Milano il 17 e 18 settembre 2025 presso Allianz MiCo – Gate 3. Organizzata da Trade Events e Aice (Associazione Italiana Commercio Estero), la fiera rappresenta un appuntamento strategico per le aziende che vogliono espandere la propria presenza sui mercati esteri.

