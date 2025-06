Milano all’Ufficio anagrafe la coda quotidiana è garantita | Poco personale arretrati e caos Servono almeno dieci assunzioni

Milano si trova di fronte a una sfida quotidiana nell’ufficio anagrafe di via Larga, dove code interminabili e personale insufficiente trasformano le pratiche amministrative in un vero e proprio calvario. La situazione, fotografata più volte alle 8:15 di diverse giornate, evidenzia un sistema sotto pressione, con arretrati crescenti e caos che richiede interventi immediati. È urgente assumere almeno dieci nuovi operatori per restituire efficienza e dignità ai cittadini milanesi.

Milano, 21 giugno 2025 – Tre scatti alle stessa ora, 8.15, ma in giornate diverse di maggio e giugno. L’immagine, purtroppo, è la stessa: una lunga coda di milanesi che si snoda lungo la strada, in paziente attesa di entrare nell’anagrafe comunale in via Larga. Un’odissea per rinnovare la carta d’identità, registrare una variazione di residenza, adempiere alle altre varie pratiche burocratiche di competenza degli uffici. A chi ha appuntamento si aggiungono le persone che si presentano senza aver prenotato. E il risultato è il caos. “Tutto ciò avviene per la mancanza di personale – denuncia Giovanni Molisse, segretario della Fp Cgil Comune di Milano –, tanto che non si riescono mai a coprire tutte le postazioni di lavoro previste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, all’Ufficio anagrafe la coda quotidiana è garantita: “Poco personale, arretrati e caos. Servono almeno dieci assunzioni”

