Milan scelta presa sul futuro di Jovic | sarà addio ecco dove può andare

Il Milan ha preso una decisione difficile ma necessaria: addio a Luka Jovic. Dopo una stagione complicata, i vertici rossoneri hanno scelto di non rinnovare il suo contratto, aprendo le porte a nuove opportunità. Ma dove potrebbe andare il talentuoso attaccante serbo? Scopriamo insieme le possibili destinazioni e cosa riserva il futuro per Jovic nel calcio europeo.

Il Milan si prepara a salutare Luka Jovic. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di non. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan-Bologna 0-0 (45?): occasione per Jovic e poi equilibrio - È terminato il primo tempo di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025. I rossoneri hanno avuto un’occasione d'oro con Jovic, ma il Bologna ha difeso con determinazione, mantenendo l'equilibrio in campo.

