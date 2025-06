Milan più italiano è arrivato l’ok al colpo Nazionale

Il mercato del Milan si infiamma con sussurri di grandi colpi all’orizzonte, tra incontri segreti e trattative calde. La recente visita dell’agente alla sede rossonera sembra aprire nuovi scenari, tra cessioni e acquisti che potrebbero rivoluzionare la squadra. Con il ritorno di Allegri in panchina, il progetto diventa ancora più italiano: sarà il colpo Nazionale a fare la differenza? Resta da scoprire come si svilupperà questa fase decisiva del mercato.

Giorni fa l’agente è stato nella sede del club rossonero. C’è il via libera alla cessione Galeotto il blitz in sede dell’agente? Un blitz raccontato nei dettagli da Calciomercato.it: due nomi sul tavolo, anzi almeno tre. Sta per nascere un Milan più italiano, ma c’era da aspettarselo dopo il ritorno in panchina di Max Allegri. (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico livornese ha chiesto al neo Ds rossonero Tare di modellare il nuovo Milan a sua immagine e somiglianza. Più esperto e, appunto, anche più italiano, anche se poi il primo colpo è stato Luka Modric e per la difesa si punta ora sul talentuoso Leoni del Parma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan più italiano, è arrivato l’ok al colpo Nazionale

