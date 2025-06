Milan Pellegatti | Leoni? Chiudi gli occhi e pensi a Nesta Morata so che …

Immagina un momento in cui chiudi gli occhi e il cuore batte per i grandi del Milan. Carlo Pellegatti, voce appassionata dei rossoneri, si sofferma sui paragoni tra Giovanni Leoni e Alvaro Morata, svelando dettagli sorprendenti e riflessioni intense sul futuro del club. Tra ricordi storici e speranze, il giornalista ci invita a rivivere l’emozione di una squadra sempre pronta a sorprendere. Ma cosa ne pensa davvero Pellegatti?

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan tra Giovanni Leoni ed Alvaro Morata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Leoni? Chiudi gli occhi e pensi a Nesta. Morata, so che …”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti - leoni - morata

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia” - Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

IL MILAN PUNTA CALAFIORI “È prevista una missione di emissari rossoneri a Londra, a casa dell'Arsenal. Perché l'Arsenal ha due giocatori che il Milan ritiene importanti per incominciare a rafforzare la difesa: Zinchenko e Calafiori. Per Calafiori il Milan cerch Vai su Facebook

Pellegatti: È derby Milan-Inter per Giovanni Leoni; Pellegatti: Morata sarà venduto, ho saputo perché andrà via dal Milan; Pellegatti: Chiaro che se manterranno Pioli lo guarderanno in faccia e gli chiederanno delle garanzie....

Pellegatti: “Allegri e il retroscena su Leoni. Sulle cessioni - Il caro e mai banale Carlo Pellegatti, nel suo classico appuntamento alle 07:00, ha parlato sul suo canale YouTube di un retroscena tra Massimiliano Allegri e Giovanni Leoni. Lo riporta informazione.it

Leoni, scatto Milan: sì di Allegri, sorpasso di Tare all’Inter. Si lavora pure su Xhaka e Guerra - Il ds rossonero balza sul talento del Parma e punta anche sullo svizzero del Bayer e sul centrocampista del Valencia: i tedeschi fanno muro, ma il regista spinge. Riporta tuttosport.com