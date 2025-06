Milan Leao e il Bayern | spunta una nuova alternativa

Milan Leao e il Bayern: spunta una nuova alternativa. Il club bavarese, deciso a non commettere errori sul mercato, si sta prendendo tutto il tempo necessario per trovare il sostituto ideale. La ricerca di una soluzione efficace è in pieno fermento, ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati, perché il futuro di questa trattativa promette sorprese sorprendenti e colpi di scena inattesi.

Il Bayern Monaco non vuole sbagliare mossa sul mercato. I dirigenti del club bavarese si stanno prendendo del tempo per individuare il sostituto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bayern - milan - leao - spunta

Milan, il Bayern punta Leao - Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

Bayern - #Milan, tra la possibile trattativa per #Leao, oggi spunta la pazza idea Kim Il punto sul difensore ex Napoli Vai su X

Secondo quanto riportato dalla Bild, il 30 maggio scorso gli agenti di Rafa Leao hanno incontrato il Bayern Monaco Il Milan e Allegri vorrebbero tenere il portoghese, ma la squadra bavarese vede in Leao l’opzione più percorribile per il ruolo di atta Vai su Facebook

Milan, Leao e il Bayern: spunta una nuova alternativa; Conceiçao sposta l'allenamento di oggi. Squadra subito a Milanello per l'Empoli; Il Bayern prova l'affondo per Leao: pronta un'offerta da 100 milioni.

Milan, Leao e il Bayern: spunta una nuova alternativa - I dirigenti del club bavarese si stanno prendendo del tempo per individuare il sostituto ideale del nazionale. calciomercato.com scrive

Leao Milan, Bayern Monaco all’assalto? Il club tedesco pronto a una nuova offerta - Il club bavarese attende una cosa per effettuare l’eventuale affondo Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Bayern Monacoha ripreso ... Come scrive milannews24.com