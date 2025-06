Milan e Napoli avvisate Garnacho è più lontano | arriva la big!

Il mercato si infiamma: il talento stellare Alejandro Garnacho, conteso tra Milan e Napoli, potrebbe presto voltare le spalle all’Italia per un grande club europeo. I due club italiani, pronti a sacrificare risorse importanti, rischiano di perdere una ghiotta occasione. Con il Manchester United che alza l’asticella della richiesta, la sfida si fa ancora più agguerrita. La finestra di mercato si avvicina: chi avrà la meglio?

Si allontana Garnacho dalla Serie A: Milan e Napoli rischiano la beffa per colpa di un top club europeo: i dettagli Alejandro Garnacho rappresenta un nome conteso ormai da tempo da diverse quadre italiane come Milan e Napoli. I partenopei in primis volevano addirittura portarlo alla corte di Antonio Conte a gennaio, come sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. La cifra che richiedeva il Manchester United, complice anche la sessione invernale, era troppo alta e gli Azzurri hanno preferito optare per una soluzione low cost come Noah Okafor. D’estate però era previsto un rilancio con concorrenza del Milan, ma un club estero sembra aver bruciato tutti sul tempo. 🔗 Leggi su Tvplay.it