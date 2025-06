Migliaia di persone a Stonehenge per il solstizio d' estate

Ogni anno, migliaia di persone si radunano a Stonehenge per celebrare il solstizio d'estate, un evento carico di magia e tradizione. Questo antico monumento neolitico si trasforma in un palcoscenico naturale per ammirare l'alba più lunga dell'anno, grazie alla sua perfetta armonia con il ciclo solare. Un rituale senza tempo che unisce storia, spiritualità e meraviglia. Vuoi scoprire come questa celebrazione continua ad affascinare milioni di visitatori?

Stonehenge, 21 giu. (askanews) - Migliaia di persone si riuniscono nel mistico sito di Stonehenge, nel sud dell'Inghilterra, per ammirare l'alba del solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno. Il monumento neolitico accoglie ogni anno folle di visitatori, incantati dai suoi menhir costruiti in modo da allinearsi con il sole durante i solstizi.

