Migliaia di persone a Londra alla manifestazione pro palestinesi

Migliaia di persone si sono riunite a Londra per manifestare solidarietà ai palestinesi e chiedere lo stop al riarmo di Israele, in un'onda di protesta che attraversa il cuore del Regno Unito. La crisi nel territorio di Gaza, con 43 vittime tra cui molti civili in attesa di aiuti, evidenzia la drammatica urgenza di una soluzione umanitaria. La voce di chi chiede pace si fa sempre più forte, aprendo un dibattito globale sulla guerra e i diritti umani.

Londra, 21 giu. (askanews) - Diverse migliaia di persone si sono radunate a Londra, nel Regno Unito, per partecipare alla manifestazione nazionale a sostegno dei palestinesi e per chiedere lo stop al riarmo di Israele. La Difesa Civile di Gaza ha annunciato che 43 persone, tra cui 26 in attesa di aiuti, sono state uccise dall'esercito israeliano venerdì nel territorio palestinese devastato e affamato da oltre 20 mesi di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migliaia di persone a Londra alla manifestazione pro palestinesi

In questa notizia si parla di: londra - persone - migliaia - manifestazione

Air India, aereo diretto a Londra precipita subito dopo il decollo: a bordo 242 persone - Un drammatico incidente scuote l'aviazione internazionale: un volo Air India con 242 passeggeri a bordo si schianta subito dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra Gatwick.

Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Barcellona per protestare contro l’impatto crescente del turismo di massa sulle comunità locali. La manifestazione, organizzata dall'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (Assemblea dei Quartieri per l Vai su Facebook

Migliaia di persone a Londra alla manifestazione pro palestinesi; Migliaia di persone a Londra alla manifestazione pro palestinesi; Londra, in migliaia in piazza per Tommy Robinson.

Migliaia di persone a Londra alla manifestazione pro palestinesi - (askanews) – Diverse migliaia di persone si sono radunate a Londra, nel Regno Unito, per partecipare alla manifestazione nazionale a sostegno dei palestinesi e per chiedere lo stop al ... Si legge su askanews.it

Londra, manifestazione a favore della Palestina: migliaia di person... - Londra, manifestazione pro Palestina sotto la BBC Londra oggi è teatro di una importante manifestazione pro Palestina: migliaia di persone infatti si sono radunate questo pomeriggio, sabato 14 ... Lo riporta tag24.it