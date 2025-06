Mieli sconvolge Tagadà | Sono vili non lo dicono Ma in privato

Mieli sconvolge Tagadà: un’analisi che svela il lato oscuro della politica internazionale. Tra tensioni crescenti e alleanze silenziose, il conflitto in Medio Oriente si fa strada con preoccupante intensità. I retroscena nascosti vengono a galla, mentre le note dei Pink Floyd riecheggiano come un monito, tra fraintendimenti e verità sotterranee. Tenetelo a mente, perché ciò che si cela dietro le quinte potrebbe cambiare le sorti di un’intera regione.

«Le ultime ore prima della guerra?», è il titolo di un cupissimo servizio di Tagadà, su La7. Lo scenario è quello di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto in Medio Oriente, a fianco di Israele contro l'Iran. In sottofondo, c’è l’ansiogeno tappeto di One of these days, capolavoro dei Pink Floyd che in Italia tutti o quasi scambiano per la sigla della mitica trasmissione sportiva della Rai Dribbling e basta. Tenetelo a mente, perché tra poco il calcio farà di nuovo clamorosamente capolino nel dibattito. Va quindi in onda l’enigmatica dichiarazione di Donald Trump: «Potrei farlo, potrei non farlo, voglio dire, nessuno sa cosa farò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it