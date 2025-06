Midsommar | la festa in cui la Svezia si ferma canta stonando e brinda alla luce

Midsommar è la magia del solstizio d’estate, quando la Svezia si ferma per celebrare la luce, tra canti stonati e brindisi conviviali. Un rito nordico che trasforma il giorno più lungo dell’anno in un’esplosione di tradizioni, con tavolate imbandite e festeggiamenti all’aperto. Un’occasione unica per immergersi in un incantevole rituale che unisce cultura, gioia e la meraviglia della natura.

Solstizio d'estate: come si festeggia nel mondo; ‘Midsommar’, festa di mezz’estate in Svezia: cosa mangiare.

Midsommar: la Festa di Mezza Estate in Svezia tra ghirlande di fiori, danze tradizionali e buon cibo - Ancora oggi tanti paesi celebrano con rituali propiziatori la Festa di Mezza Estate e così accade in Svezia, dove prende il nome di “Midsommar”. Come scrive greenme.it