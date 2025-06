Michelle Hunziker? Clamoroso | nascosta in un box con un uomo

Michelle Hunziker, sempre un passo avanti, ha escogitato un modo ingegnoso per incontrare uomini senza essere scoperta: il "meeting in garage". Un'idea brillante e discreta, perfetta per sfuggire a occhi curiosi e paparazzi. Ma quali altri luoghi appartati si prestano a incontri segreti? Parcheggi sotterranei, aree isolate e angoli nascosti sono solo alcune soluzioni per vivere momenti intimi senza compromessi. La privacy, infatti, si conquista anche con astuzia e creativitĂ .

Come incontrare degli uomini senza farsi vedere da curiosi e paparazzi? Si tratta di una domanda che si è posta Michelle Hunziker. E la showgirl di origine svizzera è riuscita a trovare una soluzione molto curiosa. L'ex conduttrice di Striscia la Notizia ha inventato il cosiddetto incontro in garage. Stiamo parlando infatti di luoghi appartati, al riparo dai flash delle macchine fotografiche e teleobiettivi. Altri esempi? Parcheggi sotterranei, un altro ottimo escamotage che le consentirebbe di vivere la sua vita amorosa senza che tutto il resto d'Italia ne venga a conoscenza. "Gli uomini ne avevano paura e lo capisco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Michelle Hunziker? Clamoroso: nascosta in un box con un uomo

