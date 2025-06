MiC 50 candidati a direttore di 5 musei autonomi | il 7 luglio al via i colloqui

Un nuovo capitolo si apre nel panorama culturale italiano, con ben 50 candidati in gara per dirigere cinque musei autonomi di prestigio. Dal 7 luglio, i colloqui nel cuore delle eccellenze come la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Bargello daranno il via a una sfida che potrebbe plasmare il futuro della nostra storia artistica. Chi emergerà come guida dell’arte e della cultura nazionale? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Sarà la Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il 7 luglio alle 10, ad aprire la sessione di colloqui al ministero della Cultura per gli aspiranti direttori dei cinque musei autonomi per i quali il MiC ha avviato lo scorso 4 febbraio la  selezione attraverso concorso internazionale.  Oltre al museo fiorentino, toccherà poi l ‘8 luglio ai Musei Reali di Torino, il 9 al Museo nazionale romano, il 10 al Colosseo e l’11 luglio al Museo archeologico nazionale di Napoli.  Successivamente, sulla base dell’esito dei colloqui, la Commissione forma una terna di candidati per ogni istituto, da sottoporre al ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

