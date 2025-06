Mia figlia 16enne va in vacanza con le amiche | cosa fare

Che la libertà delle teenager può portare sia emozioni positive che rischi nascosti. Per garantirle un’esperienza sicura e indimenticabile, è importante pianificare con attenzione, stabilire regole chiare e mantenere un dialogo aperto. Ricordate: questa vacanza rappresenta un passo fondamentale verso l’indipendenza, ma anche un’opportunità per rafforzare fiducia e comunicazione tra genitori e figli. Ecco alcuni consigli per accompagnare vostra figlia in questa avventura importante.

La vacanza da sola, in compagnia delle amiche più care, è per una ragazza giovane l’occasione per mettersi alla prova e sentirsi “adulta”, libera dai vincoli familiari ma anche alle prese con tante responsabilità. È una specie di rito di passaggio che sancisce una tappa fondamentale della crescita personale: affermare la propria autonomia e sentire di non essere più dipendente dalla famiglia (o almeno così crede.). I genitori però sono coscienti dei possibili pericoli che una ragazza giovane può correre: scioccati da terribili notizie di cronaca nera, oppure segnati da esperienze personali negative o semplicemente guidati dal sacrosanto istinto di protezione dei figli da possibili situazioni critiche, rischiano di arrocarsi su posizioni di chiusura e rifiuto che non portano a nulla di buono. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mia figlia 16enne va in vacanza con le amiche: cosa fare

