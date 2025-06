Mi dispiace ai tifosi avrei voluto dare di più Ma ho sempre lo stesso problema | l’amarezza di Bagnaia dopo la Sprint al Mugello

Il cuore batte forte al Mugello, ma per Bagnaia il risultato non rispecchia l’impegno e la passione. Nonostante un terzo posto nella sprint del GP d’Italia, l’amarezza di Pecco è palpabile: desiderava di più, ma i problemi persistono. La competizione è dura, e ogni gara è una sfida continua. La domanda ora è: come potrà superare queste difficoltà e tornare a dominare? La risposta si nasconde nelle prossime sfide, dove il coraggio e la determinazione saranno i protagonisti.

“Mi dispiace perché avrei voluto dare qualcosa in più, ma ero in difficoltà come al solito”. È un Pecco Bagnaia amareggiato dopo il terzo posto nella sprint nel GP d’Italia al Mugello. Il pilota italiano si è piazzato sul gradino più basso del podio – dietro ai fratelli Marquez (Marc primo, Alex secondo) – ma non è soddisfatto del risultato raggiunto. “Il problema è sempre quello. Nel giro secco ho migliorato il tempo dell’anno scorso, ma in gara quest’anno vado 34 decimi più lento. Vedo fare cose agli altri che penso di saper fare, ma quando ci provo non riesco, l’anteriore non vuole rimanere dove la metto e tende a chiudere veramente tanto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi dispiace, ai tifosi avrei voluto dare di più. Ma ho sempre lo stesso problema”: l’amarezza di Bagnaia dopo la Sprint al Mugello

