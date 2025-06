Mi chiedeva di bere la mia urina o leccare il pavimento | Payet accusato di violenza domestica dopo la denuncia di un’avvocata 28enne

Una storia sconvolgente di paura e violenza emergono dalle parole di Larissa Ferrari, avvocata brasiliana di 28 anni, coinvolta in un inquietante caso di presunta violenza domestica da parte del noto calciatore Dimitri Payet. Quanto può arrivare a scatenare il timore di perdere tutto? La vicenda solleva domande profonde sulla cultura del rispetto e sulla tutela delle vittime. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse gravi?

“Avevo paura di dire qualsiasi cosa e sapevo che se non avessi accettato la punizione, avrei potuto perderlo. Mi ha persino chiesto di bere la mia urina o di leccare il pavimento. Quindi sì, alla fine l’ho accettato”. A parlare è Larissa Ferrari, avvocata 28enne brasiliana che ha avuto una presunta relazione extraconiugale con Dimitri Payet, calciatore francese di 38 anni oggi svincolato. La donna ad aprile aveva denunciato il calciatore per “ violenza fisica e psicologica “. I due si erano conosciuti tramite Instagram. “La denuncia è stata registrata presso una stazione di polizia specializzata nell’assistenza alle donne “, aveva dichiarato la polizia civile di Rio, dove Payet ha giocato fino al 9 giugno per il Vasco da Gama. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it