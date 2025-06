Meyer donazione dei Lions Club della Toscana per la rete del Codice Rosa

In un gesto di grande solidarietà, i Lions Club della Toscana si mobilitano per sostenere la Rete del Codice Rosa presso l’Ospedale Meyer di Firenze. Con il loro contributo, vengono forniti kit fondamentali ai bambini e agli adolescenti vittime di abuso o maltrattamento, offrendo un primo supporto pratico e umano in momenti di estrema vulnerabilità. Un esempio di come l’unione delle forze possa fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno...

Firenze, 21 giugno 2025 - I Lions Club della Toscana sostengono la Rete del Codice Rosa. Grazie a uno specifico “service” le associazioni lionistiche hanno contribuito alla fornitura di kit da destinare ai bambini e agli adolescenti che hanno subito abuso sessuale o maltrattamento e che vengono presi in carico nel pronto soccorso del Meyer. Si tratta di un kit comprendente una serie di articoli di prima necessità, essenziali per le vittime di violenza; sono inclusi prodotti per l’igiene personale e per il vestiario, ovvero tutte quelle dotazioni necessarie a chi non può fare rientro a casa e a chi invece i propri vestiti vengono tolti e acquisiti per eventuali prove. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meyer, donazione dei Lions Club della Toscana per la rete del Codice Rosa

