Metropolitane tra gare e polemiche M1 a Baggio assegnato l’appalto Cantieri da ottobre per oltre 6 anni

Il nuovo capitolo della mobilità milanese prende forma con l’assegnazione dell’appalto per il prolungamento della Metropolitana 1 fino a Baggio, un’opera strategica che promette di rivoluzionare gli spostamenti in città. La gara è stata vinta da un raggruppamento di imprese di grande esperienza, con un’offerta di oltre 362 milioni di euro. Ma le polemiche non si sono fatte attendere: tra ritardi, contestazioni e sfide politiche, il futuro della metropolitana si gioca su un filo sottile.

È stata aggiudicata la gara d’appalto per il prolungamento della Metropolitana 1 dall’attuale capolinea di Bisceglie fino al quartiere Baggio. Ad aggiudicarsi i lavori è stato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl (a sua volta nato dall’alleanza tra i gruppi Caltagirone e Gavio), CMB Società Cooperativa e Ghella Spa con un’offerta pari a poco più di 362,4 milioni di euro. Non è finita, però. Con lo stesso bando di gara sono state aggiudicate anche le opzioni per due opere connesse: la realizzazione del deposito a Baggio per oltre 43,6 milioni di euro e, soprattutto, il prolungamento della stessa Metropolitana 1 verso nord, questa volta dalla stazione di Sesto Fs fino a Monza per un totale di 53,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: baggio - appalto - metropolitane - gare

Metropolitane tra gare e polemiche. M1 a Baggio, assegnato l’appalto. Cantieri da ottobre per oltre 6 anni; Una metropolitana di Milano si allunga: arrivano altre tre stazioni (dove e quando saranno pronte); Metro M1: gara deserta per prolungamento Baggio.

Metropolitane tra gare e polemiche. M1 a Baggio, assegnato l’appalto. Cantieri da ottobre per oltre 6 anni - Al Consorzio Eteria anche i lavori per il prolungamento della rossa a Bettola qualora arrivino i fondi. Secondo msn.com

A Milano aggiudicata gara d'appalto per prolungamento M1 - È stata aggiudicata a Milano la gara d'appalto per il prolungamento della metropolitana M1 da Bisceglie fino a Baggio, un tragitto di 3,3 chilometri con tre nuove stazioni. Da msn.com