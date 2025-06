Meteo weekend 21-22 giugno | il solstizio d’estate arriva con la grandine le regioni colpite

Preparati a scoprire cosa riserva il meteo nel weekend del 21-22 giugno, il primo della stagione estiva. Tra temporali, grandine e colpi di scena meteorologici, alcune zone d’Italia si troveranno sotto il maltempo, mentre da lunedì tornerà il sole e il caldo. Ecco le previsioni dettagliate per affrontare al meglio l’arrivo del solstizio d’estate!

Meteo weekend 21-22 giugno: il solstizio d’estate arriva col maltempo in alcune zone d’Italia. Ma da lunedì afa e sole in tutta Italia. Le previsioni. Il solstizio d’estate arriva con il maltempo in Italia. Temporali e grandine saluteranno il primo giorno ufficiale della bella stagione, il 21 giugno. Le previsioni meteo del weekend 21-22 giugno. – notizie.com Nelle prime ore di sabato 21 giugno temporali e grandine colpiranno il Nord Ovest del nostro Paese, l’Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Ma dalla tarda mattinata di domenica 22 la situazione cambierĂ completamente, e comincerĂ una fase stabile di caldo e sole con un nuovo anticiclone africano che accompagnerĂ tutta la prima settimana dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Notizie.com