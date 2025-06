Meteo punte di 40 gradi | sempre peggio ecco quando

Il caldo record, con punte di 40 gradi e sempre più insistenza, sta diventando il volto della nostra estate. Il passaggio temporaneo di instabilità nel fine settimana lascerà rapidamente spazio a un nuovo scenario climatico: un potente anticiclone africano si espanderà sull’Italia, garantendo un periodo di tregua. Ecco quando e come ci attende questa svolta climatica tanto desiderata.

Il passaggio instabile del fine settimana avrà solo un impatto temporaneo: già nei primi giorni della prossima settimana il quadro meteorologico tornerà a cambiare sensibilmente. Un robusto promontorio anticiclonico di origine africana, attualmente posizionato sull'Europa occidentale, si espanderà infatti verso est, abbracciando gradualmente anche l'area mediterranea e l'Italia. Questo, in estrema sintesi, è ciò che anticipano gli esperti di 3bMeteo. Tutto ciò si tradurrà in un generale aumento delle temperature, che si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali. In alcune zone, i termometri potrebbero segnare valori fino a 5-6°C oltre la norma entro metà settimana.