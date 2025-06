Meteo nelle prossime ore violenti temporali | le zone a rischio

Prepariamoci a un Solstizio d'estate all'insegna della variabilità: temporali intensi e improvvisi sconvolgeranno alcune zone, specialmente al Nordovest, mentre altrove il sole splenderà ancora. La diminuzione delle temperature e l’instabilità atmosferica richiedono attenzione, soprattutto nelle regioni a rischio. Restate aggiornati per vivere questa giornata in sicurezza, sfruttando al meglio le ore di sole e prevenendo eventuali inconvenienti legati ai fenomeni temporaleschi.

Nel giorno del Solstizio d'estate, un abbassamento della pressione condiziona il tempo su alcune regioni. La giornata trascorrerà con un'atmosfera che diventerà via via più instabile al Nordovest con temporali a carattere irregolare, ma localmente intensi, e una diminuzione delle temperature. Sarà soleggiato altrove, salvo temporali sulle Dolomiti ed entro sera dalla Toscana verso il Lazio.

Meteo a Roma, pioggia in arrivo nelle prossime ore. Scatta l'allerta gialla - Meteo a Roma: attese piogge nelle prossime ore, con allerta gialla attivata. Il sistema di Protezione civile regionale ha avvisato che, a partire dal primo pomeriggio di martedì 13 maggio fino alla tarda mattinata di mercoledì 14, saranno previste precipitazioni sul Lazio.

