Meteo è allerta gialla | temporali forti grandine e downburst

Dal tardo pomeriggio, alcune zone della Liguria, tra cui Genova, dovranno prepararsi a una giornata di forte instabilità. Arpal ha emesso un'allerta gialla per temporali intensi, grandine e downburst, che potrebbero provocare disagi e danni. È fondamentale monitorare le condizioni meteo e adottare le precauzioni necessarie. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Allerta meteo gialla in alcune zone della Liguria, Genova compresa, per temporali. È stata emessa da Arpal sui versanti padani di ponente e di levante (Zona D ed E) e sul centro della regione (Zona B) dalle 18 alle 23:59 di sabato 21 giugno. Allerta meteo per temporali "Dal tardo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Meteo, è allerta gialla: temporali forti, grandine e downburst

