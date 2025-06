Meteo addio al caldo | temporali e crollo delle temperature fino a 15 gradi

Addio al caldo estivo? Non proprio. Il primo weekend dell’estate meteorologica si apre con un clima incerto: temporali violenti, grandinate e un calo drastico delle temperature fino a 15°C, mentre in alcune zone si superano ancora i 36°C. Un contrasto che promette sorprese e cambiamenti improvvisi. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime ore e quali regioni dovranno fare i conti con il maltempo.

Il primo weekend dell’estate meteorologica si apre con un clima tutt’altro che stabile. Un nucleo di aria fredda in quota sta raggiungendo l’Italia, portando temporali intensi, grandinate e un crollo termico non indifferente. Ma a dominare su gran parte della Penisola è ancora il caldo, con picchi fino a 36°C attesi tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Ecco la situazione meteorologica nel dettaglio e le zone a rischio nelle prossime 48 ore. Leggi anche: Caso Resinovich, il significato dei messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin Temporali e grandinate al Nord: il ruolo della goccia fredda. 🔗 Leggi su Tvzap.it