Metalmeccanici nulla di fatto sul contratto al ministero Fiom e Uilm | Muro dagli industriali

Il settore metalmeccanico si trova di fronte a un importante bivio: dopo settimane di tensioni e proteste, il dialogo tra sindacati e industriali si impenna in un silenzio carico di aspettative. La mobilitazione di venerdì scorso ha acceso i riflettori sullo stallo del rinnovo contrattuale, spingendo il governo a intervenire. Ma, ad oggi, la strada verso un accordo sembra ancora lontana, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il passo successivo.

Lo sciopero di venerdì e l’occupazione della tangenziale di Bologna hanno svegliato il governo che, dopo 40 ore di astensione dal lavoro in pochi mesi, ha deciso di intervenire provando a mediare tra i sindacati metalmeccanici e le associazioni datoriali per rilanciare la trattativa sul rinnovo del contratto. Ma al momento il tavolo convocato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone si è risolto in un nulla di fatto. Federmeccanica e Assistal sono tornate a ribadire il loro “no” a una ripartenza della discussione, ferma da novembre, sugli aumenti salariali. Fim, Fiom e Uilm li vorrebbero già concordati, mentre gli industriali propongono di adeguarli esclusivamente all’ inflazione, ma solo dopo i dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it