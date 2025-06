Metalmeccanici | Da imprese no dialogo

Le metalmeccaniche si rifiutano di aprire un dialogo con le imprese sul rinnovo del contratto collettivo nazionale, lasciando le parti ancora lontane da un accordo. Dopo lo sciopero di ieri e il confronto al ministero del Lavoro, Fiom, Fim e Uilm sottolineano l’indisponibilità delle associazioni datoriali a confrontarsi. La ministra Calderone ha dichiarato la sua disponibilità a trovare soluzioni, ma in assenza di un dialogo aperto, il rischio di tensioni aumenta.

15.40 Nessuna apertura al tavolo convocato al ministero del Lavoro sulla trattativa tra sindacati e aziende sul rinnovo del contratto collettivo nazionale. "Le associazioni datoriali hanno ribadito la loro indisponibilitĂ a discutere del rinnovo del contratto collettivo nazionale", scrivono Fiom, Fim e Uilm al termine del confronto, convocato dopo lo sciopero di ieri. "La ministra Calderone ha dichiarato la la disponibilitĂ del ministero a sostenere la vertenza", aggiungono. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - dialogo - imprese - rinnovo

Durante lo sciopero per il rinnovo del contratto, i metalmeccanici hanno bloccato il traffico sulla tangenziale bolognese Vai su Facebook

Metalmeccanici: Da imprese no a dialogo; Metalmeccanici in piazza, messaggio per Federmeccanica da Firenze; Ccnl alimentari PMI: le novità dell’accordo di rinnovo 2025.

Sciopero metalmeccanici ad ancona, in 800 in corteo per il rinnovo del contratto nazionale - Circa 800 metalmeccanici delle Marche hanno manifestato ad Ancona per il rinnovo del contratto nazionale, chiedendo migliori condizioni di lavoro e un impegno concreto da parte delle aziende. Secondo gaeta.it

Metalmeccanici, sciopero per il rinnovo del contratto - I sindacati contro l' “atteggiamento irresponsabile” nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’intero sistema industriale ... Segnala ciociariaoggi.it