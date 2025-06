Meta Quest 3S Xbox Edition trapela in rete la prima immagine del visore VR?

Se sei appassionato di tecnologia e gaming, questa novità farà battere forte il cuore: trapelata online la prima immagine del Meta Quest 3S Xbox Edition, un visore VR nato dalla collaborazione tra Meta e Microsoft. L’immagine mostra una confezione elegante e minimalista, lasciando intuire un mix perfetto tra innovazione e stile. Ma cosa riserva questa nuova frontiera della realtà virtuale? Scopriamolo insieme in questo entusiasmante approfondimento.

Pare trapelata online la prima immagine del Meta Quest 3S Xbox Edition, un visore VR nato dalla collaborazione tra Meta e Microsoft. L’immagine, pubblicata da al noto insider eXstas1s su X (ex Twitter), mostra la confezione ufficiale del dispositivo, lasciando ben poco spazio ai dubbi sull’autenticità della fuga di notizie. Insider Gaming riporta che esteticamente, il Meta Quest 3S Xbox Edition si distingue per il design completamente nero, con una finitura verde fluorescente attorno al pannello frontale, perfettamente in linea con lo stile visivo del brand Xbox. Un dettaglio importante è la presenza di un controller Xbox Wireless visibile sulla scatola, anche se resta da chiarire se sarà effettivamente incluso nella confezione o venduto separatamente. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Meta Quest 3S Xbox Edition, trapela in rete la prima immagine del visore VR?

In questa notizia si parla di: meta - quest - xbox - edition

