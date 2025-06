Messi calcia punizioni come se fossero rigori Eppure all’inizio della carriera non era così Athletic

I calci di punizione di Lionel Messi sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica, capaci di incantare e sorprendere ad ogni tiro. Dalla sua giovinezza, quando all'inizio la sua tecnica non era ancora quella di oggi, ha affinato il suo talento diventando un maestro infallibile sui calci di rigore. Oggi, Messi non smette di stupire, regalando emozioni che restano scolpite nel cuore dei tifosi. I calci di punizione al limite dell’area di rigore creano sempre grosse aspettative tra i tifosi, ma…

Lionel Messi calcia punizioni come se fossero rigori. Passano gli anni ma il suo talento resta immutato. L'ultima perla è stata quella di giovedì notte contro il Porto al Mondiale per Club. Athletic tesse le lodi del fuoriclasse argentino, menzionando un po' di numeri. Messi cecchino infallibile sui calci di punizione: il dato è impressionante. "I calci di punizione al limite dell'area di rigore creano sempre grosse aspettative tra i tifosi, ma quando a batterli è Lionel Messi, l'emozione è amplificata. Il boato scatenato dopo il suo scontro con il centrocampista del Porto Ze Pedro giovedì, considerato fallo sapeva di anticipazione.

37 anni. Ancora decisivo. Ancora determinante. 69 gol in carriera su punizione. 50 goal in 61 partite con l'Inter Miami. Ringrazio il cielo di averti visto giocare.? #nonèpiùdomenica #messi Vai su Facebook

