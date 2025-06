Messa in sicurezza territorio 12 milioni per il Sannio Matera | Da Governo segnale tangibile

Il governo ha messo in campo 12 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e la tutela del territorio nel Sannio e Matera, un segnale tangibile di impegno e attenzione. Con 33 progetti finanziati e 12 Enti beneficiari, questa operazione rappresenta un importante passo avanti nell’ottica di sviluppo e protezione locale. Questa cifra sonora testimonia la volontà di investire nel futuro delle comunità , aprendo nuove opportunità di crescita e sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Trentatre progetti finanziati, dodici Enti beneficiari (tra Comunità montane ed Enti comunali). Ed, ancora, 12 milioni 215.660 euro di fondi riconosciuti complessivamente. E' questo il bilancio che porta a casa il Sannio per effetto del decreto emanato di concerto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia con il quale sono state liberate somme che consentiranno di finanziare la redazione di progetti, allo stadio definitivo ed esecutivo, nonchè studi di fattibilità relativamente alla messa in sicurezza del territorio e, quindi, alla prevenzione del rischio idrogeologico.

